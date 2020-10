All’Olimpico Grande Torino va in scena Torino-Cagliari. I due club hanno iniziato molto male questa Serie A: i granata di Marco Giampaolo, con zero punti in classifica, cercano la prima vittoria davanti al proprio pubblico. Gli ospiti, capeggiati da Eusebio Di Francesco, sono ad un solo punto in classifica e anch’essi alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Torino-Cagliari, la sintesi

PRIMO TEMPO

La gara dell’Olimpico è subito scoppiettante. Al 3′ Sasa Lukic supera Godin e viene steso da Alessio Cragno in area di rigore. Il Gallo Belotti non sbaglia e mette palla in rete, portando in vantaggio il Torino. Ma il Cagliari di Di Francesco abbassa la testa e inizia a macinare gioco e occasioni pericolose. Al 12′ Simeone va vicinissimo al vantaggio con un tap-in che viene deviato da Lyanco in calcio d’angolo. Sugli sviluppi dello stesso Joao Pedro trova la rete dopo un tiro smorzato di Lykogiannis. Al 19′, poi, il Cagliari raddoppia con una bella azione corale: sul cross basso di Nandez, Simeone si fa trovare pronto e mette a segno il secondo gol stagionale che porta in vantaggio gli ospiti.

SECONDO TEMPO

Torino-Cagliari, il tabellino

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, N’Koulou, Rodríguez; Meitè, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone.

GOL: Belotti (T, 3′, r.); Joao Pedro (C, 12′), Simeone (C, 19′)

