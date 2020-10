Dopo il lungo stop per le Nazionali, all’Olimpico Grande Torino va in scena Torino-Cagliari. I granata arrivano da uno stop ancora più lungo a causa del rinvio della gara contro il Genoa causa Coronavirus.

Torino-Cagliari, le parole di Murru

Il Torino di Marco Giampaolo è fermo ancora a 0 punti in classifica e cerca la prima gioia in casa, contro il Cagliari di Di Francesco. I rossoblù, invece, hanno collezionato un solo puno in classifica, derivato dal pari contro il Sassuolo alla prima giornata e dalle due sconfitte consecutive nelle ultime due gare.

Ai microfoni di Sky Sport, Nicola Murru, neo acquisto del Torino di Giampalo, ha analizzato il match contro il Cagliari di oggi pomeriggio.

“Giocare contro il Cagliari è sempre qualcosa di speciale per me, essendo nato lì e avendo giocato tanto tempo in quella squadra. Oggi però faccio parte del Torino e speriamo di vincere”.

Torino-Cagliari, le parole di Lykogiannis

Prima del match, a Sky Sport il terzino rossoblù Charalampos Lykogiannis ha analizzato la partita complicata che andrà ad affrontare oggi il Cagliari.

“Oggi è una gara importantissima per noi, contro una squadra molto forte. Potevamo fare meglio nelle prime partite, ma dobbiamo guardare avanti e da oggi iniziare a portare a casa punti”.

