Serie A: le formazioni ufficiali della 4a giornata

Serie A: le formazioni ufficiali delle gare delel 15.00

Serie A: queste le formazioni ufficiali della 4a giornata delle gare in programma oggi alle ore 15.00. Scendono in campo lo Spezia che riceve la Fiorentina per la prima volta senza Federico Chiesa. Assente il bomber Galabinov fermato, fino al termine del mese, da un infortunio muscolare. A Torino, invece, arriva il Cagliari per la sfida contro la squadra granata di Giampaolo. La formazione isolana pronta a mettere in campo i nuovi colpi di mercato dopo la sosta.

Spezia-Fiorentina

In aggiornamento

Torino-Cagliari

In aggiornamento