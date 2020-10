Roma, esonero Fonseca: situazione instabile per il tecnico

La Roma affronta il Benevento per la quarta giornata di Serie A. La squadra di Paulo Fonseca ha bisogno di tre punti per restare in corsa con le altre big del campionato italiano. Una situazione non facile per l’allenatore portoghese. Tante voci attorno alla panchina della Roma, con Sarri, Allegri e altri allenatori continuamente accostati, nonostante il tecnico si sia dichiarato tranquillo visti i dialoghi con i Friedkin.

Roma, futuro Fonseca in dubbio

In questo momento la situazione di Fonseca è monitorata dalla società giallorossa. Il fatto che non sia arrivata la qualificazione in Champions League l’anno scorso ha fatto sì che le sue cartucce di riserva siano esaurite per l’attuale stagione. Non è a rischio esonero dopo questa gara, ma la sua situazione è sicuramente instabile e si avverte questa sensazione anche dall’interno.

