Questa sera c’è il match tra la Roma ed il Benevento. Paulo Fonseca conta sui gol del suo capitano, Edin Dzeko che potrebbe rinnovare il proprio contratto con i giallorossi.

Non ci sarà Smalling questa sera

Paulo Fonseca è alla ricerca di tre punti importantissimi per la corsa Champions League. Contro i sanniti di Pippo Inzaghi non potrà ri-esordire il nuovo acquisto Smalling, fermo per infortunio. Possibile utilizzo di Juan Jesus o Fazio che erano stati fatti fuori dal tecnico portoghese. La gara di questa sera potrebbe essere quella di Edin Dzeko, ancora alla ricerca del primo gol in questa stagione. La prima partita, come tutti sanno, l’ha vista dalla panchina perché in procinto di passare alla Juventus Ma tutto è sfumato per colpa di…Milik. Un’altra stagione alla Roma, un’altra possibilità per dimostrare a se stesso e agli altri di essersi messo definitivamente alle spalle questa cocente delusione estiva.

Calafiori positivo al Covid-19. Intanto Fonseca lancia un appello…

Un altro caso di Coronavirus alla Roma. Il giovane Primavera, Riccardo Calafiori. è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Probabile che sia stato contagiato con la sua Nazionale. Stamattina verranno fatti ulteriori test. Nella conferenza stampa prepartita di ieri Fonseca ha ribadito che alla società serve un direttore sportivo. Messaggio che non è affatto piaciuto alla dirigenza , specialmente quando settimane fa ha parlato di non essere soddisfatto del calciomercato. Sulla questione Florenzi è stato chiaro: “Volevo restasse con noi, ma alla fine ha deciso lui di volere andare via al Paris Saint Germain“. Probabilmente la mancanza di un terzino di spinta, in questo momento, ai giallorossi manca eccome. Ma il passato è passato. Stasera in casa Roma c’è un un unico obiettivo: battere gli altri giallorossi, ma quelli del Benevento. Perché l’ex Shaktar sa bene che se non dovesse arrivare una vittoria la sua panchina potrebbe scricchiolare.

E su Dzeko: “A Siviglia non è successo nulla“. Bocciata l’idea di giocare in coppia con Mayoral

Il lusitano ci ha tenuto a ribadire che nella partita contro il Siviglia, della passata stagione, tra lui ed il centravanti: “Non è assolutamente successo nulla“. E sulla possibilità di giocare con un’altra punta (Mayoral): “Lo escludo”. Fatto sta che l’obiettivo vero e proprio è quello di rinnovare il suo contratto fino al 2023, con spalmatura del suo ingaggio.

