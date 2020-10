Oroscopo di domani 19 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 19 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Inizio di settimana piuttosto interessante per te, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Stai facendo delle nuove conoscenze, e chissà che non ti possano portare ad una svolta sentimentale. Se hai già una relazione, allora potrebbe essere arrivato il momento di fare un ennesimo passo in avanti.

Toro. Cerca di non lasciarti trascinare troppo dagli altri, sei una persona matura, ma a volte ti sei ritrovato in situazioni spiacevoli. Fai di testa tua quando serve, circondati di persone positive.

Gemelli. Periodo non troppo positivo per te, ti senti infelice sotto diversi aspetti, ma in questi giorni potrebbe esserci un netto miglioramento. Sfogarti con qualcuno ti sarà di parecchio aiuto.

Cancro. Hai bisogno di maturare, a volte sei troppo insicuro di te stesso, e questo ti ha sempre portato a non goderti determinati momenti. Soprattutto in amore c’è qualche insicurezza, devi lasciar trasparire i tuoi sentimenti.

Leone. Sei una persona forte, ma c’è qualche questione che ti porta ad avere un po di malumore. Cerca di risolvere ogni disguido il più pesto possibile.

Vergine. Settimana che inizia alla grande per te: i tuoi progetti di vita cominciano a prendere forma, ora devi solo pianificare bene il futuro.

Oroscopo Paolo Fox 19 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei ad un bivio importante: non sai se poter fare o meno quel passo avanti. Da qui a breve sarai chiamato ad una decisione importante, decidi bene, la tua vita potrebbe cambiare.

Scorpione. Dimostra il tuo valore sul lavoro, e prenditi le giuste rivincite su chi non credeva in te. Settimana importante, arriveranno delle belle soddisfazioni per te.

Sagittario. Evita le polemiche e le discussioni, tutta l’attenzione dovrà essere concentrata sui tuoi progetti e sul tuo lavoro. Le stelle saranno dalla tua parte.

Capricorno. Una giornata buona per te, dove sei felice e sereno. Nell’ultimo periodo te la stai passando piuttosto bene, e specie sul lavoro ti senti più realizzato.

Acquario. Non siete dell’umore giusto e dovrete affrontare tanti disordini. Siete sempre i primi a voler dare una mano agli altri ma in questo momento dovrete essere bravi a dare una mano a voi stessi.

Pesci. Giornata di totale relax per te, dove finalmente potrai recuperare un po di energie che ti sono state portate via dal lavoro. In amore tutto in stallo, non ci sono particolari novità.

L’oroscopo delle squadre

Roma-Gemelli: La Roma deve acquisire certezze, il campionato non è iniziato nel migliore dei modi. Qualche risultato negativo è arrivato, e ora la squadra di Fonseca è chiamata alla svolta. Attenzione proprio al portoghese, ancora non sicuro della sua permanenza in panchina.