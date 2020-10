Virgil Van Dijk potrebbe aver già chiuso la stagione. Nella partita di ieri pomeriggio pareggiata contro l’Everton di Carlo Ancelotti, il difensore olandese ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore.

Liverpool, per Van Dijk stagione finita

Il Liverpool, Jurgen Klopp e anche la Premier League potrebbero perdere uno dei calciatori chiave: Virgil Van Dijk. Il gigante difensore olandese, nella partita pareggiata contro l‘Everton, si è gravemente infortunato dopo uno brutto scontro con il portiere avversario, Jordan Pickford. Tutto questo è successo al 7′ del primo tempo. Rottura del legamento crociato anteriore e possibile stagione finita. Si parla di un possibile ritorno per i prossimi campionati Europei nel 2021 con la sua Olanda. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese ‘Daily Mail’, il centrale è stato portato in ospedale per una scansione. A breve la società dei ‘reds’ comunicherà ulteriori informazioni per quanto riguarda il suo recupero.

Le parole di Klopp: “Non sembra un infortunio leggero”

Fiato sospeso in casa Liverpool per quanto riguarda le condizioni di Virgil Van Dijk. Subito dopo la fine del match il tecnico Jurgen Klopp è intervenuto in sala stampa parlando proprio dell’infortunio del suo atleta: “Non è un intervento che un portiere può fare, Pickford ha sbagliato e lo sa. Dobbiamo aspettare, ma non sembra un infortunio leggero. Gioca ogni partita con il dolore, non ne vuole saltare nemmeno una“. Sulla partita: “E’ stata una prestazione ottima da parte della mia squadra. Ci hanno annullato un gol millimetrico alla fine con il VAR. Non dico nulla perché sono un sostenitore di essa. Ho visto subito una grande reazione dopo la terribile sconfitta per 7-2 contro l’Aston Villa, peccato che abbiamo ottenuto solamente un pareggio. Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questa squadra”. SuSalah che, con il gol di ieri, arriva a quota 100 con il Liverpool: “Spero che vi ricordiate di quante volte vi ho detto di quanto sia forte Momo. Come lo sono anche i suoi compagni di squadra. Ha realizzato una rete fantastica, ma non sono dell’umore giusto per parlarne. E’ stato un gol fantastico, ma credo che neanche lui voglia parlarne ora“.

La sintesi di Everton-Liverpool

Partita emozionante quella tra i ‘Toffees’ e i ‘Reds. Pronti-via ed il Liverpool si porta subito in vantaggio con Mané al 3′. Al 7′ esce appunto Van Dijk, al suo posto Joe Gomez. Pareggio Everton con un colpo di testa di Keane. Ripresa che si apre con il centesimo gol di Salah con la maglia del Liverpool. A dieci minuti dal termine Calvert-Lewin riporta in parità la sua squadra.

