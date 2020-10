Liverpool, il comunicato sull’infortunio per Van Dijk: stagione finita

Liverpool, l’infortunio di Van Dijk lo costringerà a chiudere la stagione: è rottura del crociato

Era uscito dolorante, a seguito di un brutto colpo subito in campo. Everton-Liverpool è stato un derby molto combattuto, ma Virgil Van Dijk ha subito capito la gravità del suo infortunio. Infatti, è uscito dal terreno di gioco dopo un contrasto in cui il suo ginocchio ha subito una torsione, con Pickford, estremo difensore dell’Everton. Come comunicato dal club inglese, si tratta della rottura del crociato per il gigante olandese. Una bruttissima tegola per Jurgen Klopp che, in una situazione già complessa vissuta all’interno dei Reds, è costretto ora a far meno del suo leader difensivo.

Liverpool, infortunio Van Dijk: il comunicato ufficiale dei Reds

Non ci voleva per il Liverpool, che perde il calciatore più rappresentativo del club. Salvo clamorosi colpi di scena, Virgil Van Dijk non concluderà questa stagione. Con una Champions League per cui competere e una Premier League da vincere nuovamente, il Liverpool sarà obbligato a rinunciare al suo difensore numero 4.

E’ il club inglese a comunicare le condizioni di Van Dijk, sul suo infortunio: “Il Liverpool FC conferma che Virgil van Dijk subirà un intervento chirurgico dopo l’infortunio al ginocchio riportato sabato durante la giornata di sabato, nel pareggio di 2-2 in casa dell’Everton nel derby di Liverpool. Il difensore centrale si è lesionato i legamenti del ginocchio a seguito di un contrasto di gioco che ha coinvolto il portiere dell’Everton Jordan Pickford dopo sei minuti al Goodison Park. Van Dijk ha dovuto essere sostituito e ulteriori accertamenti hanno rivelato che sarà necessaria un’operazione. Non è stata fissata alcuna scadenza specifica per il suo ritorno in campo in questa fase. Dopo l’intervento, Van Dijk inizierà un programma di riabilitazione e fisioterapia con lo staff medico del club, per consentirgli di raggiungere la piena forma fisica il prima possibile”.

Liverpool, infortunio Van Dijk: le immagini in Everton-Liverpool

E’ stato un bellissimo match quello tra Everton e Liverpool, macchiato da questo brutto infortunio di Virgil Van Dijk. Come si vede dalle immagini, il suo piede è rimasto impiantato a terra, mentre sullo stesso ginocchio, ci è finito Pickford in contrasto. Di seguito, il video di quel momento, che ha posto probabilmente fine alla stagione di Van Dijk