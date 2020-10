La Juventus di Andrea Pirlo ieri ha deluso nella gara esterna allo Scida contro il Crotone: i bianconeri, orfani di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, non hanno inciso sulla Serie A e sono rimasti dietro in classifica.

Juventus: animi caldi dopo la partita

Ieri Paulo Dybala è rimasto in panchina per tutti i 90′ della gara contro il Crotone per un problema gastrointestinale. Dopo il ritorno dalle gare con la Nazionale, il numero 10 ha guardato la gara dalla panchina senza mai ricevere un cenno da Pirlo per entrare in campo. E questo non è stato digerito dall Joya che, dopo il fischio finale, ha affrontato a muso duro il tecnico e la dirigenza.

Juventus, Dybala-Paratici: rissa sfiorata

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Paulo Dybala avrebbe manifestato la sua insoddisfazione per il mancato ingresso in campo direttamente a Fabio Paratici. Al dirigente bianconero, nel tunnel dello Scida che porta agli spogliatoi, ha parlato a muso duro. Un retroscena che avrebbe del clamoroso e che potrebbe aprire diversi scenari sia nel rapporto del giocatore con Andrea Pirlo, allenatore bianconero, sia in ottica calciomercato, visti i dialoghi in merito al rinnovo contrattuale della Joya.

