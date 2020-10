Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport dopo la gara di oggi.

Intervista a Italiano dopo Spazia-Fiorentina

“Un pareggio importante per noi che eravamo sotto di due gol dopo pochi minuti, non era semplice recuperare contro una squadra forte come la Fiorentina. E’ chiaro che nella prossima settimana dobbiamo concentrarsi e parleremo di attenzione visto che non va bene concedere così tanto ad inizio partita. Ma grande merito per la reazione ai ragazzi che sono tornati a giocare nonostante il doppio svantaggio subito nei primi minuti. Se ci avessimo creduto di più potevamo ottenere anche una vittoria, sono rammaricato”