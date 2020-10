Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport dopo la gara di oggi.

Intervista a Iachini dopo Spezia-Fiorentina

“Esonero? Abbiamo modo e tempo di recuperare, nel calcio raccogli meno in momenti del campionato, noi dobbiamo continuare a lavorare per far si che questo possa accadere. Abbiamo dei ragazzi nuovi che stanno lavorando per integrarsi con la nuova realtà che li ha accolti, sono sicuro che con il lavoro e con tutti gli effettivi abbiamo margini importanti per poter fare bene“.

Secondo l’esperto di mercato di Sky Gianluca di Marzio ad oggi la sua posizione non sarebbe ancora in bilico. Il tecnico dovrebbe essere riconfermato per le prossime giornate.