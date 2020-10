Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a DAZN dopo la gara di oggi:

Intervista a De Zerbi a DAZN

“Sono felice per come è arrivato il risultato, sono felice per l’azione del gol e del vantaggio, sono arrivati su sviluppi molto belli. Sono contento di aver preso il 3o gol su una palla giocata da dietro. Non dobbiamo aver paura di giocare il pallone, li possiamo perdere ma il rischio è ripagato.

Gruppo? Ho chiesto a Defrel e a Magnanelli e Boga se avessero voglia di venire a fare il ritiro. Loro hanno accettato, noi dobbiamo passare da queste cose. Poi dobbiamo mettere un po’ di fisicità. Eravamo sotto meritamente perchè perdevamo i duelli. A calcio si gioca con il pallone ma anche con i duelli.

Classifica? E’ frutto del lavoro che ha fatto la società. Quando uno lavora i risultati alla fine vengono. Noi ancora non abbiamo fatto niente, e abbiamo fato 4 partite. Vedendo i risultati di ieri si fa presto a ribaltare i valori in campo. Le gare sono difficili.

Berardi? Se uno lo conosce bene, gli si vuole bene come ragazzo. Il calciatore è qualcosa in più. E’ diverso dagli altri come calciatore e come ragazzo”.