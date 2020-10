Crotone-Juventus, che frecciate di Pistocchi e Ziliani ai bianconeri!

La Juventus ieri sera non è andata oltre il pareggio contro un buon Crotone di Giovanni Stroppa. Le assenze di Cristiano Ronaldo e di altri titolari, però, non giustificano il passo falso dei bianconeri. Sul social network Twitter i cinguettii di Maurizio Pistocchi e Paolo Ziliani sulla prova della squadra di Andrea Pirlo.

Il parere di Pistocchi: “Juve, troppo brutta per essere vera“

Questo il tweet del giornalista ex Mediaset: “Crotone-Juventus 1-1. Bene la squadra calabrese: gioca meglio, manovra con intelligenza e segna su rigore con il nigeriano Simy. I bianconeri troppo brutti per essere veri, si salvano solo con i colpi dei singoli. Alvaro Morata pareggia i conti e alla fine rimangono in 10 per l’espulsione di Chiesa (che commette fallo su Cigarini). Lo spagnolo segna anche il gol del 2-1, ma annullato per fuorigioco millimetrico”.

E sulla differenza tra i due allenatori: “Giovanni Stroppa ha iniziato ad allenare le giovanili del Milan nel lontano 2006, mentre Andrea Pirlo ha iniziato allenando la Juventus l’altro giorno. La differenza, in campo, si è vista tutta. E’ la colpa, ovviamente, non è di Pirlo“.

L’ironia di Ziliani all’arbitro Fourneau: “Non ti dimenticheremo“

Paolo Ziliani ha etichettato il fischietto di ieri sera, Francesco Fourneau, come “eroe moderno“. “Ha assegnato un rigore contro i bianconeri, ha espulso Chiesa e ammonito Bonucci, Kulusevski e Portanova“. E poi ancora: “E se Messias fosse più forte di Arthur pagato 72 milioni? Con la differenza che il primo è stato pagato 100 mila euro“.

Arthur, ex Barcellona, 72 milioni.

Messias, ex Chieri e Gozzano, 100 mila euro.

E in conclusione: “Arthur non piace a Pirlo, ma ha Rabiot che è peggio“

Non sono mancate le stoccate neanche a dei calciatori bianconeri, come Arthur e Rabiot.

