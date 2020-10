Coronavirus Serie A, Spadafora: “Speriamo di poter far continuare lo sport”

La querelle politica-sportiva non si placa tra il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e il campione della Juventus, Cristiano Ronaldo. Alle parole pronunciate dallo stesso Spadafora, in merito alla violazione del protocollo da parte di CR7, aveva risposto via Instagram lo stesso talento portoghese, definendo “bugie” le voci sul suo conto. Anche se indirettamente, Cristiano Ronaldo ha fatto riferimento alle parole del Ministro, che prontamente ha pubblicato una contro-risposta sulla vicenda. Una questione che dunque non si placa ed è destinata a vedere la terza parte della discussione, attraverso le parole rilasciate ai microfoni dell’Ansa, da parte di Spadafora. Quelle che seguono, sono le sue parole dirette a Cristiano Ronaldo.

Serie A, aumentano i casi da Covid 19

Non le ha mandate a dire Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport che ha preso negativamente le parole di Cristiano Ronaldo, pubblicate in una diretta social via Instagram. Ne parla così il politico: “La notorietà di calciatori forti non può autorizzarli ad essere irrispettosi e arroganti verso le istituzioni. Non deve mentire. Anzi, a certi livelli e con molta gente a seguito, dovrebbero dare il buon esempio. E adesso voglio smettere di proseguire all’infinito su questo tema. Io non cambio la mia idea, confermo quanto detto già ieri. Mi sono basato sulle comunicazioni che sono arrivate dalle Asl di Torino, non su cose campate in aria”.

Coronavirus Serie A, le parole di Spadafora sul nuovo DPCM

I contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e la situazione purtroppo non sembra pronta a calmarsi o stabilizzarsi su numeri buoni. Al momento i dati sono abbastanza preoccupanti e ciò ovviamente non può non influire anche sul mondo dello sport, dalla Serie A fino ad arrivare a palestre e centri sportivi.

Di questo ha naturalmente parlato il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che, ai microfoni di Calcio e Finanza, si è focalizzato sulla sua volontà di non voler stoppare il campionato di Serie A e ha confermato come si stia lavorando per far durare tutti i tornei il più possibile e farli finire ovviamente. Queste le sue dichiarazioni.

“Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile. Chiusura delle palestre? Lo sapremo tra poco. Ci stiamo confrontando”.

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi della Protezione Civile

Continuano ad aumentare i casi da Covid 19 in Italia, questo il bollettino di oggi dalla protezione civile che ha reso noto i dati emersi nelle ultime 24 ore. Sono 11.705 i nuovi casi da coronavirus, sulla base di 146.541 tamponi (ieri erano 165.837). Salgono a 7.131 i pazienti ricoverati negli ospedali(+514 rispetto a ieri), di cui 750 in terapia intensiva, +45 rispetto a ieri. Il numero dei morti è invece 69 nella giornata di oggi.