Calciomercato Milan: addio Calhanoglu, ecco cosa chiede

Il Milan potrebbe esser costretto a rinunciare ad Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da TS, infatti, il rinnovo del calciatore sarebbe molto lontano.

Calciomercato Milan: addio Calhanoglu possibile

Hakan Calhanoglu ora chiede il doppio. Il centrocampista rossonero, con il contratto in scadenza a fine anno, potrebbe non firmare con il Milan.

L’ex Bayer Levekusen, arrivato al Milan già a zero, per firmare il prolungamento del contratto avrebbe chiesto 2,5 milioni di euro a stagione.

Sarebbe questa la richiesta di Hakan Calhanoglu per il rinnovo di contratto con il club milanese. Di sicuro le sue prestazioni in campo, infatti, hanno reso più complicate le trattative per il suo rinnovo di contratto. Il turco e il suo agente, Gordon Stipic, vorrebbero ora monetizzare dopo quanto fatto vedere con Pioli dal numeri 10.

Procuratore e centrocampista, infatti, sanno che per il calciatore ci sarebbero diversi interessi di club italiani e della Bundesliga.

Questi sarebbero pronti ad accontentare subito la richiesta da 2.5 milioni se il turco si liberasse a zero. Occhio anche alla Juventus.

Mercato Milan 2021: Calhanoglu alla Juve?

Non solo in Germania, dove Hakan ha già giocato, ma anche in Serie A l’interesse per il calciatore sarebbe altissimo. Calhanoglu senza novità andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e senza un nuovo contratto, potrebbe andare via senza che il club monetizzi dalla cessione. Con Pioli il rendimento del calciatore è cresciuto molto e per questo a fine anno potrebbe andar via a zero come Donnarumma. Per firmare il rinnovo, inoltre, il calciatore vorrebbe non solo un contratto top ma anche la qualificazione in Champions League.

Calciomercato Juventus: Calhanoglu ha impressionato

Nel corso di quest’ultimo anno, soprattutto dopo il lockdown, Hakan ha fatto vedere di essere ormai un calciatore maturo.

Favorito da Pioli che lo ha rimesso nella sua posizione preferita, dopo l’arrivo di Ibra è diventato uno dei calciatori più importanti in organico.

Il turco è diventato la perfetta spalla per Ibrahimovic. E con lo svedese, il rapporto tecnico e umano, è cresciuto nel tempo vostp che Hakan ha tratto grande giovamento dall’arrivo dell’attaccante che lo ha spronato e continua a servirlo.