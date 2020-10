Calciomercato Lazio, esonero Inzaghi: è Allegri il clamoroso sostituto?

E’ clamorosa la suggestione legata alla panchina della Lazio. Massimiliano Allegri potrebbe essere il nome in pole per sostituire Simone Inzaghi che, in sole quattro partite, non è riuscito a convincere la dirigenza biancoceleste.

Calciomercato Lazio, Allegri al posto di Inzaghi: prende quota la clamorosa ipotesi per la panchina bianceleste

Sono pochi, troppo pochi, i soli quattro punti ottenuti dalla Lazio di Simone Inzaghi, che non ha ancora ingranato, in queste primi quattro appuntamenti in campionato. Non c’è ombra della Lazio splendida vista nella scorsa stagione e i primi rumors circa il futuro di Simone Inzaghi sono venuti fuori. Il tecnico biancoceleste è stato spesso accostato ad altre panchine europee e lontano dunque dalla Lazio, ma non come in questo caso. In altre circostanze, le voci sono venute fuori su una separazione consensuale e non di allontanamento, da parte della società biancoceleste, che andrebbe ora ad esonerarlo.

Claudio Lotito potrebbe prendere la clamorosa decisione di chiudere anzitempo i rapporti con il proprio allenatore che, in queste prime partite, non ha affatto convinto. La disfatta di Genova, contro la Sampdoria, ha acceso ogni riflettore su di lui. Il tecnico ora rischia, la sua è tra le panchine che traballano in Serie A.

Lazio e Roma, derby in Capitale per il futuro sulla panchina: Massimiliano Allegri ora piace anche a Lotito

Non solo la Roma, in capitale possono essere due le squadre a dover cambiare l’allenatore. La situazione di Paulo Fonseca è molto complessa, con la società di Dan Friedkin che potrebbe prendere la decisione di esonerare l’allenatore portoghese. E adesso, a questa, si aggiunge anche la Lazio. Simone Inzaghi è a rischio, Claudio Lotito starebbe riflettendo a pochi giorni dall’esordio in Champions League. Come rivelano i colleghi di Tuttosport, infatti, la sua è una panchina in bilico. E il clamoroso nome per sostituirlo alla Lazio, sarebbe quello di Massimiliano Allegri.

Allegri alla Lazio solo con un progetto ambizioso: la situazione

Aria di cambiamenti, Claudio Lotito andrebbe a cambiare il suo allenatore, ma restando ambizioso. Per tale motivo, nei summit con Igli Tare, sarebbe venuto fuori il nome di Max Allegri. L’ex allenatore della Juventus è tra gli allenatori più graditi tra quelli attualmente senza incarico. La Lazio, infatti, non è l’unica squadra a volerselo aggiudicare. Per tale motivo, toccherà presentare un progetto parecchio ambizioso per convincere Allegri a sedere sulla scottante panchina della Lazio.