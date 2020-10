Calciomercato Juventus, beffa dal Real Madrid: le ultime

Il pareggio contro il Crotone ha lanciato ombre nella Juventus che, forse, dal calciomercato non ha trovato tutto ciò che cercava. In particolare, per il nuovo modo di giocare, i bianconeri cercavano un nuovo centrocampisti per dare qualità e quantità al sistema di gioco.

Calcioemrcato Juventus, il sogno resta Pogba

Tra i nomi sulla lista di Fabio Paratici per il nuovo centrocampo della Juventus c’era e resta quello di Paul Pogba. Il francese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Manchester United e in futuro potrebbe essere il colpo da 90 della Juventus. I bianconeri vorrebbero riportare “a casa” il Polpo e hanno avuto diversi contatti con il suo procuratore, Mino Raiola ma senza trovare alcun accordo per tesserare Pogba ma non è detto che in futuro non ci riproveranno.

Calciomercato Juventus, retroscena Messi: Ronaldo ha detto “no”

Calciomercato Juventus, il Real Madrid piomba su Pogba

Da sempre, però, la Juventus ha un nemico molto difficile da battere sul mercato per arrivare a Pogba. Il Real Madrid di Florentino Perez ha messo nel mirino il Polpo e nella prossima stagione potrebbe decidere di regalarlo a Zinedine Zidane. Il tecnico francese stravede per Pogba e lo vorrebbe nei Blancos per garantirsi qualità e quantità a centrocampo. Per la Juventus l’emergenza Coronavirus ha reso le strategie molto più complicate, ma il prossimo potrebbe essere l’anno buono per tornare all’assalto di un vecchio pallino, ossia Paul Pogba. Però dall’Inghilterra, in tal senso, arrivano brutte notizie per i campioni d’Italia, proprio in ottica Real Madrid.

Juventus, rissa sfiorata tra Dybala e Paratici

Real Madrid, super scambio con il Manchester United

Secondo il Sun infatti il Manchester United ha messo gli occhi su Federico Valverde. Il Real Madrid, per privarsi dell’uruguaiano, di cui Zidane e tutta la dirigenza hanno grandissima stima, potrebbe anche pensare all’ipotesi di uno scambio proprio con Pogba. Il francese non ha mai nascosto che i Blancos potrebbero essere una destinazione gradita, dall’altra parte Zidane accoglierebbe il connazionale a braccia aperte. Un’asse, tra l’Inghilterra e la Spagna, che taglierebbe di fatto fuori la Juve.

