Calciomercato Inter, dalla Spagna: addio al bomber, super offerta

Il mercato di Serie A si sta dimostrando sempre più attivo, e in questi ultimi giorni sono arrivate tante indiscrezioni relative ad offerte per i big del nostro campionato. Ne sa qualcosa l’Inter, sempre molto attenta a blindare i propri gioielli, e che da qui a breve potrebbe essere costretta ad ereggere un vero e proprio muro per non lasciar partire i suoi due attaccante: Lukaku e Lautaro. Soprattutto per il belga pare ci siano diverse novità.

Ultime Inter: il Barcellona piomba su Lukaku, pronta la super offerta

L’Inter pensa al mercato, e pensa soprattutto a come blindare i campioni presenti in rosa. Tra questi c’è ovviamente Romelu Lukaku, attaccante che la scorsa stagione ha fatto benissimo al suo primo anno in Serie A. Il belga è il leader offensivo dei nerazzurri, oltre che un punto di riferimento per tutti i compagni in mezzo al campo: le sue prestazioni hanno suscitato grande interesse da parte di molte big. Attenzione infatti al Barcellona, la quale, stando a quanto riportato da Don Balon, pare abbia in mente un assalto vero e proprio al giocatore. Si parla inoltre di una super offerta di 85 milioni di euro, con tanto di nuova presidenza. Cifra altissima, e che se dovesse essere confermata, porterebbe ai nerazzurri anche una piccola plusvalenza.

Lukaku-Barcellona: Inter ottimista

Il futuro di Lukaku è a rischio, e questo perchè il Barcellona lo ha messo nel mirino in maniera concreta. Un assalto concreto non è da escludere, e a quelle cifre sarebbe anche difficile rifiutare. L’Inter però si dice molto ottimista, il motivo? L’attaccante belga è molto felice a Milano, ha iniziato da poco la sua avventura italiana, e ha intenzione di continuarla. Insomma, per il momento la paura non cresce, ma attenzione a quello che può succedere.

Mercato Inter: attenzione anche a Lautaro

Il Barcellona pensa a Lukaku, ma attenzione anche a Lautaro. L’argentino è da sempre un obiettivo del club blaugrana, e un nuovo tentativo, magari già a gennaio, non è affatto un’ipotesi da escludere. Una cosa è certa, la spesa per l’attacco sarà fatta direttamente a Milano.

