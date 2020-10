Bologna-Sassuolo 2-1 LIVE: Soriano e Svanberg decidono il primo tempo

Match delle 12.30 tra Bologna e Sassuolo, due squadre che sono partite in modo diverso e che sognano lo stesso obiettivo in campionato: la zona Europa. I padroni di casa vogliono fare bene in casa e portare bottino pieno, la squadra di De Zerbi non vuole di certo sfigurare in trasferta, e si affidano ai soliti Berardi e Caputo. Grande attesa per una partita che si prospetta molto equilibrata.

Bologna-Sassuolo, la cronaca in sintesi

Partita che inizia in modo molto equilibrato, con entrambe le compagini che si studiano prima di affondare il colpo. Le prime grandi chance capitano al Bologna, e al 10′ ecco che la squadra di casa riesce a trovare il vantaggio: ottimo lavoro da parte di Palacio, il quale serve un ottimo assist a Soriano, il quale fa 1-0. La reazione del Sassuolo è immediata, e pochi secondi dopo il gol sfiora il pareggio con Djuricic. L’1-1 arriva più tardi, più precisamente al 18′: Berardi sfodera un bel sinistro da fuori, portiere avversario beffato dalla traiettoria insidiosa. Primo che tempo che viene giocato a ritmi molto alti, con la squadra di Mihajlovic che sembra averne di più di vista delle idee: al 40′ arriva il 2-1, stavolta firmato Svanberg. Il centrocampista conclude a rete una splendida azione dei rossoblù.

Le formazioni e il tabellino

Gol: Soriano (B) Berardi (S) Svanberg (B)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo. Allenatore: De Zerbi