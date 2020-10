Sampdoria-Lazio è la terza gara della quarta giornata di campionato di Serie A. Claudio Ranieri cerca la seconda vittoria consecutiva (dopo quella conquistata a Firenze), mentre Simone Inzaghi vuole arrivare alla sfida di Champions League, contro il Borussia Dortmund, con una vittoria.

Sampdoria-Lazio, la sintesi

Primo tempo con poche emozioni al ‘Ferraris’ di Genova tra Sampdoria e Lazio. Nei primi quindici minuti del match c’è da segnalare solo un giallo al “difensore” biancoceleste, Marco Parolo. Sono i blucerchiati che fanno la partita, gli uomini di Inzaghi si affidano ai lanci lunghi del ‘Sergente’ Milinkovic-Savic. Al 33′ i blucerchiati passano in vantaggio con un gran colpo di testa di Fabio Quagliarella, servito ottimamente dalla sinistra dal terzino Tommaso Augello. Il centravanti napoletano sigla la rete dell’1-0 battendo un incolpevole Strakosha. Al 40′ è lo stesso Augello che ci prova con un tiro-cross che sorprende il portiere albanese che manda in angolo. Dal conseguente corner battuto da Ramirez, il pallone va a finire proprio sul difensore italiano che con un gran sinistro infila il pallone alla destra di Strakosha segnando il gol del 2-0. Prima della fine del primo tempo c’è stato anche il tempo di una ammonizione per parte: Ramirez per i doriani e Caicedo per la Lazio. Nessun minuto di recupero concesso da Daniele Orsato che manda le due squadre negli spogliatoi.

Il tabellino della gara

GOL: 33′ Quagliarella (S) 41′ Augello (S)

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, D. Anderson; Correa, Caicedo.All. S. Inzaghi

AMMONITI: Parolo (L), Ramirez (S)

