Mentre l’Inter è in campo per il derby di Milano, arriva una buona notizia dall’ASL.

Notizie Inter e coronavirus: Nainggolan recuperato

L’Inter inizia a recuperare giocatori. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana quando diversi calciatori nerazzurri sono stati fermati del Covid-19, arrivano altre buone notizie per Conte.

Nella giornata di ieri era tornato a disposizione il centrale Bastoni, mentre questa volta tocca a Raja Nainggolan.

Il centrocampista ex Cagliari è guarito e ha annunciato il tampone finalmente negativo via social.

Radja Nainggolan è guarito: ecco quando torna in campo

Il centrocampista belga Naiggolan però non potrà essere a disposizione in Champions League. Dopo aver saltato il derby di campionato, infatti, il calciatore non potrà scendere in campo in Europa. Il protocollo in Italia, infatti, prevede che servano 7 giorni dopo il primo tampone negativo per poter tornare a giocare. Dunque per questa settimana il centrocampista non potrà giocare. Diverso l’iter in campionato visto che in Serie A, il protocollo italiano prevede che si possa scendere in campo già il giorno dopo l’esito negativo del test.

Ultime Inter: annuncio social di Nainggolan

Il belga ha annunciato l’arrivo del risultato del tampone negativo attraverso una story su Instagram. Così Nainggolan ha comunicato al mondo di essere risultato negativo all’ultimo tampone effettuato: “Negativo”.

Potrà tornare regolarmente in campo settimana prossima. Nainggolan dovrà dunque guardare i compagni nella sfida di mercoledì 21 ottobre contro il Borussia Moenchengladbach. Potrà essere a disposizione e magari giocare contro il Genoa.

Per il Ninja superata la paura di contagiare la moglie che lo scorso anno aveva combattuto duramente, e vinto, la sua battaglia contro il Cancro.

Questi, invece, i calciatori contagiati tra le fila dei nerazzurri.

Alessandro Bastoni (guarito), Milan Skriniar (in isolamento), Radja Nainggolan (appena guarito), Roberto Gagliardini (in isolamento), Ionut Radu (in isolamento), Ashley Young (in isolamento). Per gli altri saranno necessari altri tamponi prima di tornare a disposizione di Antonio Conte per il proseguio della stagione con l’Inter.