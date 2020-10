Napoli-Atalanta 4-0 LIVE: azzurri da impazzire nel primo tempo

Match attesissimo al San Paolo tra Napoli e Atalanta, due big del nostro campionato a caccia dei 3 punti. Gli azzurri arrivano dalla spinosa vicenda riguardante la partita di Torino contro la Juventus, mentre la Dea sta attraversando l’ennesimo stato di grazia. La squadra di Gattuso si affida a Osimhen e alla velocità di Lozano per l’attacco, tra le fila bergamasche torna Ilicic tra i titolari.

Napoli-Atalanta, la cronaca in sintesi

Primo tempo che parte già con molta intensità, soprattutto per il Napoli, il quale prova subito a passare in vantaggio con rapide incursioni sulla fascia. Le prime occasioni capitano proprio agli azzurri, con Osimhen molto ispirato e che prova a far trottare Mertens. La squadra di Gattuso insiste parecchio, e al 22′ riesce a trovare il vantaggio: bello scambio tra Politano e Di Lorenzo, con quest ultimo che mette la palla al centro e trova la zampata vincente di Lozano. Il raddoppio arriva cinque minuti dopo, ancora una volta con Lozano, il quale a giro beffa Sportiello per il 2-0. Napoli che non si ferma e conduce un primo tempo di fuoco: al 30′ arriva addirittura il 3-0, con un gol bellissimo di Politano da fuori area. Al 42′ arriva anche il 4-0, stavolta con il primo gol in Serie A da parte di Osimhen: il nigeriano tira da fuori e batte Sportiello per la quarta volta.

Le formazioni e il tabellino

Gol: Lozano, Lozano, Politano, Osimhen (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Opsina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Bakayoko, Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All.: Gattuso.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Depaoli, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All.: Gasperini

Ammoniti: Toloi (A) Gosens (A)