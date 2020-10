Marino prima di Napoli-Atalanta: “Ilicic valore aggiunto”

Marino, direttore sportivo dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Napoli. Queste le sue parole.

Marino prima di Napoli-Atalanta

“Su Ilicic? E’ felice, ha ritrovato la condizione e ha capito quanto può essere importante per noi. E’ senza dubbio un valore aggiunto in campo e fuori. Sul mercato? Dobbiamo prendere calciatori funzionali per restare a certi livelli. La competizione è altissima e ci stiamo confrontando con club di massimo livello internazionale. Come mai sono fuori tutti i Nazionali? La nostra rosa deve essere larga, l’allenatore deve avere tante opzioni per tutto il campionato. Ci sono giocatori che devono essere integrati, questa è la nostra filosofia”

