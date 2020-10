Giuntoli prima di Napoli-Atalanta: “Osimhen andrà in doppia cifra”

Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole.

Giuntoli prima di Napoli-Atalanta

“Osimhen? I numeri parlano chiaro, riesce a creare spazi e gioca per la squadra. E’ bravo nell’attaccare palla, in futuro farà grandi cose. Andrà in doppia cifra? Si. Vigilia? Non si pensa mai all’anno precedente, si pensa al presente fatto di grandi emozioni. Ci siamo concentrati molto su quello che dobbiamo fare. Sulle mancate cessioni di Milik e Koulibaly? Il Covid è stata una spada di Damocle, e lo sarà anche per il Napoli. Veniamo da gestioni molto ferme e con cervelle, credo che si riemergerà da questo brutto periodo. Koulibaly acquisto più importante? Ce ne sono diversi: Zielinski, Insigne.. Su Milik il discorso è diverso: non voleva rinnovare, abbiamo fatto altre scelte e questa è la conseguenza”

