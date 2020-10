Napoli-Atalanta, Gasperini infuriato a ‘Sky’: “Mai parlato di scudetto!”

Napoli-Atalanta è finita con il punteggio di 4-1. Nel postpartita il tecnico degli ospiti è intervenuto ai microfoni di Sky, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

Napoli-Atalanta, le parole di Gasperini

Grande vittoria per gli uomini di Gattuso contro la Dea. La delusione del mister degli orobici si nota davanti alle telecamere: “Abbiamo disputato una partita di basso livello, non abbiamo fatto la prestazione che facciamo di solito. Mercoledì sarà una giornata importante in Champions. Oggi siamo stati particolarmente sottotono sotto tutti i punti di vista. Abbiamo sofferto e subito dei gol che si potevano evitare. Dobbiamo assolutamente riprenderci.

Gattuso? Abbiamo parlato di calcio. Palomino? Abbiamo sofferto moltissimo in difesa, abbiamo peccato molto. Scudetto? Mai detto. Dobbiamo continuare per la nostra strada, vediamo quello che riusciamo a fare. E’ chiaro che ci sono delle partite, come quelle di oggi, che incontri attaccanti molti forti potevamo giocarcela. Nella passata stagione abbiamo vinto 2-0 contro di loro, ma ogni match ha una storia a se. Ilicic? L’ho visto bene, è una delle poche note positive. Ritroverà la sua condizione quanto prima”.