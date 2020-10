Napoli-Atalanta sta per cominciare. Pochi minuti mancano ormai alla gara delle 15:00 della quarta giornata di Serie A, che segna il ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali: diamo uno sguardo alle formazioni scelte da Gattuso e Gasperini.

Le formazioni ufficiali da Napoli-Atalanta

Sfida ai vertici. Sia gli orobici che gli azzurri (quando scesi in campo), hanno sempre fatto bottino pieno quest’anno. Si attende una gara ad alta intensità questo pomeriggio piovoso a Fuorigrotta. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1: davanti ad Ospina agiranno Manolas e Koulibaly, con Hysaj e Di Lorenzo sugli esterni. Esordio dal primo minuto per Bakayoko, accompagnato da Fabian Ruiz; in attacca a sostegno di Osimhen ci saranno Lozano, Mertens e Politano.

La Dea si veste del solito 3-5-2 targato Gasperini. Davanti a Sportiello difesa a 3 con Toloi, Djimsiti e Palomino. A centrocampo ecco De Roon e Freuler, con Gosens e Depaoli sulle fasce. A sostegno di Zapata, ecco Gomez e Ilicic.

Così in campo Napoli e Atalanta

NAPOLI (4-2-3-1): Opsina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Bakayoko, Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All.: Gattuso.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Depaoli, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All.: Gasperini