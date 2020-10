Inter-Milan è anche questa volta una partita ad alto tasso di spettacolarità: il risultato al momento è deciso dalle reti di Ibrahimovic e Lukaku.

Inter-Milan, la cronaca del match

Uno dei derby più complicati dell’intera storia del calcio. Vista l’assenza di molti giocatori causa covid (e infortuni) Pioli e Conti fanno di necessità virtù e si organizzano con le risorse a disposizione. La gara è fin da subito frizzante, con rapidi capovolgimenti di fronte. Si sblocca il risultato al minuto 13: segna Zlatan Ibrahimovic, respingendo in rete su calcio di rigore precedentemente parato da Handanovic allo svedese. La massima azione se l’era procurata lo stesso bomber ex United, attirando in area Kolarov e spingendolo ad un fallo ingenuo: dopo un rapido check, l’arbitro Mariani non può che concedere il rigore. I nerazzurri sono intontiti, ed il Milan ne apprifitta.

Passano pochi minuti infatti ed è subito il momento del raddoppio: ci pensa ancora Ibra, piazzando al volo in rete, su suggerimento di Leao. Per Re Zlatan è il gol numero 8 nel derby della Madonnina (6 coi rossoneri, 2 coi nerazzurri): come lui nessun calciatore attualmente in attività. Tempo di riordinare le idee però e i nerazzurri si fanno di nuovo sotto. Al 22′ Lautaro parte palla al piede sulla trequarti e fa ammonire Kjaer. Dopo pochi minutn Romelu Lukaku accorcia le distanze: servito da Perisic dalla sinistra, il belga insacca da pochi passi dopo l’uscita a vuoto di Donnarumma.

Il tabellino del derby

Gol: 13′ e 16′ Ibrahimovic (M), 29′ Lukaku (I)

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Gli highlights di Inter-Milan