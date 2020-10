Inter-Milan, Maldini: “Donnarumma e Ibra? Dobbiamo provarci almeno”

A pochi minuti dal fischio d’inizio del derby, Paolo Maldini ha parlato in diretta ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

Inter-Milan, parla Maldini a Sky

Dopo aver dato uno sguardo alle formazioni ufficiali, è già tempo di sentire i protagonisti. Si parte dal direttore tecnico rossonero: “La nostra storia recente parte dal post-lockdown. Sarà impossibile rimanere imbattuti tutto l’anno, abbiamo già dimostrato di poter affrontare squadre superiori a noi, ma abbiamo coraggio e quando si ha coraggio la fortuna ti aiuta. L’Inter ha la rosa più completa, è la favorita per il campionato, è forte, solida, da ogni punto di vista. La scorsa stagione è stata strana, abbiamo preso 20 punti da loro l’anno scorso, ma ci sentiamo vicini ai nerazzurri, alla Juventus, al Napoli, il tutto supportato dalle prestazioni degli ultimi mesi”.

“Rinnovo Donnarumma? Se ne deve parlare e se ne parlerà, ma non è l’unico, avremo quelli di Calhanoglu, Ibra, ma la testa dovrà andare al campionato e alla coppa, ne parleremo con gli agenti. Il Milan deve provare a tenere questi giocatori, devono essere soddisfatte entrambe le parti in questa trattativa. Abbiamo dato un po’ di stabilità al lavoro fatto, i giovani sono cresciuti, l’allenatore idem, non pensiamo di essere al nostro massimo, ma di sicuro siamo squadra, forse questo coraggio che Pioli cerca di trasmettere è quello che ci contraddistinge di più in questo momento“.