Inter-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Pioli

Alle ore 18:00 scenderanno in campo l’Inter di Antonio Conte ed i rossoneri di Stefano Pioli per un attesissimo Derby, valido per la quarta giornata di campionato di Serie A.

Formazioni ufficiali Inter-Milan: le scelte di Conte e Pioli

Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi al Meazza per un grande Derby. I ragazzi di Antonio Conte cercano il riscatto dopo il passo falso di Roma contro la Lazio (1-1), mentre gli uomini di Stefano Pioli sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Ci saranno 1000 tifosi allo stadio. Ad arbitrare l’incontro sarà il sig. Maurizio Mariani. I nerazzurri dovranno fare a meno di parecchi calciatori: Skriniar, Gagliardini, Young, Radu, Nainggolan sono ancora alle prese con il Coronavirus. Bastoni, nella tarda serata di ieri, è risultato negativo ma non è comunque a disposizione. Vecino è infortunato e Sensi è squalificato. I diavoli rinunceranno ai due centrali Gabbia e Duarte (ancora positivi al Covid-19) e agli infortunati Rebic e Musacchio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Atalanta 4-1: azzurri da impazzire, sovrastata la Dea

Panchina per Eriksen, Leao al posto di Rebic

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE >>> Diretta Inter Milan: dove vedere in streaming il derby di Milano