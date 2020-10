Inter-Milan, Conte recupera un calciatore dal Covid 19: non sarà convocato

E’ il giorno di Inter-Milan. Oggi, allo stadio San Siro, alle ore 18:00, scenderanno in campo i nerazzurri allenati da Antonio Conte e i rossoneri guidati da Stefano Pioli per dare via al primo Derby di Milano di questa nuova stagione. Ci si aspetta una grande gara, nonostante l’assenza del pubblico che sarà ridotto e non potrà riempire come sempre l’intero stadio. Squadre che però dovranno fare a meno di alcuni pezzi pregiati, in particolare l’Inter che ha diversi calciatori out.

Inter-Milan, le assenze di Antonio Conte

Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young. Questi i calciatori postivi al Covid 19 fino alla mattinata di ieri, con l’aggiunta delle assenze di Sensi per squalifica e Vecino e Sanchez per infortunio, ma dalla conferenza stampa di Antonio Conte sono iniziata ad arrivare le prime buone notizie. L’attaccante cileno, tornato dalla Nazionale con un problema muscolare, potrebbe essere a disposizione, le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Inoltre, ieri, dopo l’ultimo giro di tamponi da coronavirus, è risultato negativo Alessandro Bastoni.

Inter, Bastoni negativo: ma non sarà convocato da Conte per il Derby

La notizia della negatività al tampone da Covid 19 è arrivata direttamente dai social di Alessandro Bastoni. Il calciatore è scoppiato di gioia e ora non vede l’ora di tornare in campo per aiutare la squadra e mettersi a disposizione del proprio allenatore. Bastoni però non potrà essere convocato per il match di oggi contro il Milan. Il giovane difensore italiano dovrà sostenere alcuni controlli e la visita di idoneità prima di tornare a disposizione di Antonio Conte. Per questo motivo sarà out nel Derby di Milano e potrebbe essere a disposizione per il primo match di Champions League contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach. Sono bastati 10 giorni di isolamento al centrale per recuperare dal Covid.

Inter, i calciatori che restano out

Sono questi i calciatori dell’Inter che non saranno a disposizione di Conte per il Derby contro il Milan: Gagliardini, Skriniar, Nainggolan, Young e Radu.

