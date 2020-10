Crotone-Juventus, prima gioia per Morata: che fatica per i bianconeri!

All’Ezio Scida di Crotone, la Juventus sfida gli Squali di Mister Stroppa per l’ultimo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A. I bianconeri, senza Cristiano Ronaldo, non trova vita facile contro i calabresi, nonostante lo 0 in classifica che rende ultimi i neopromossi.

Crotone-Juventus, la sintesi del match

PRIMO TEMPO

Parte subito benissimo il Crotone di Giovanni Stroppa che mette sotto pressione la Juventus con tanti attacchi. I cambi di gioco dei padroni di casa, inizialmente, mettono in seria difficoltà la difesa juventina che dopo 12′ regala un’occasione clamorosa a Simy. Bonucci interviene male sull’attaccante nigeriano e lo stende, provocando il calcio di rigore che Simy trasforma: secondo gol stagionale e anche contro la Juventus in carriera. Dopodiché i bianconeri si riversano di nuovo in attacco e trovano il pareggio con Alvaro Morata, alla prima gioia italiana dopo il ritorno in Serie A. Lo spagnolo conclude alla perfezione il cross di Federico Chiesa, già decisivo alla prima in assoluto in maglia bianconera. Dopo il gol del pari, poi, la Juve accelera e prova a raddoppiare ma Portanova, alla prima da titolare in bianconero, si divora una grande occasione a tu per tu con Cordaz.

SECONDO TEMPO

(in aggiornamento…)

Crotone-Juve, il tabellino

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.

JUVENTUS (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Portanova, Arthur, Bentancur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski. All. Pirlo

GOL: Simy (C, 13′); Morata (J, 21′).

AMMONITI: Cigarini; Bonucci, Portanova

ESPULSI: –

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

