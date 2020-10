Crotone-Juventus: rigore Simy, decisione dubbia

Rigore molto dubbio in occasione di Crotone-Juventus. Il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore alla squadra di casa per fallo di Bonucci al 12′ minuto della sfida tra i calabresi e i bianconeri. Il centrale bianconero, arrivato in ritardo sul pallone, tocca la sfera e sembra sfiorare l’attaccante rossoblu. Il direttore di gara, nonostante il pallone arriva in zona di un compagno di squadra pronto a battere a rete, decide di assegnare il tiro dal dischetto ammonendo Leonardo Bonucci. Come detto la decisione, anche guardando il replay, sembra molto dubbia. Il rigore è stato trasformato da Simy.