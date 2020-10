Crotone-Juventus: le formazioni ufficiali della gara

Crotone-Juventus: queste le formazioni ufficiali della partita di questa sera valida per la 4a giornata di Serie A. I bianconeri scendono in campo senza Ronaldo e Dybala mentre il Crotone cerca una nuova impresa dopo quella di tre anni fa contro i bianconeri. In attacco c’è Alvaro Morata.

Crotone: in aggiornamento

Juventus: in aggiornamento