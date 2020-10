Calciomercato Roma, c’è la strategia per un rinnovo

Il mercato della Roma continua, e lo fa soprattutto per quanto riguarda la gestione della rosa attuale. Possibile che nella squadra di Fonseca ci saranno dei cambiamenti, soprattutto relativi a cessioni o rinnovi. Qualche esubero c’è ancora, ma allo stesso tempo la priorità verrà data ovviamente ai gioielli da blindare. A proposito di questo pare si voglia attuare una vera e propria strategia per un prolungamento di contratto.

Ultime Roma: Pellegrini, serve e urge un rinnovo di contratto

Tra i tanti giocatori da dover assolutamente blindare in casa Roma, c’è senza ombra di dubbio Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso è uno dei più talentuosi, ed è considerato come il futuro del club. E’ ovvio ed evidente di come serva il rinnovo di contratto, specie dovendo tenere in considerazione la clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro. La cifra è troppo bassa e può essere un pericolo, ed è molto probabile che sarà rimossa. Prima però occorrerà prendere un nuovo direttore sportivo, per il momento quella carica è ricoperta momentaneamente da Fienga. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Roma: caccia al nuovo ds

Prima il nuovo ds, poi i rinnovi. Questa è la strategia della Roma, a caccia di un nuovo direttore sportivo il prima possibile. Le ipotesi di mercato stanno andando avanti di giorno in giorno, e poco tempo fa si sono fatti due nomi parecchio importanti. Il primo è quello di Fabio Paratici, difficile da raggiungere e attualmente in carica alla Juventus. Il secondo invece è Ralf Rangnick, responsabile dell’area tecnica del Lipsia, e già in passato accostato al Milan. Ovviamente si tratta di ipotesi, ma non è da escludere che possa esserci un assalto concreto.

Mercato Roma: e il futuro di Dzeko?

Se da una parte si dovrà blindare Pellegrini, dall’altra si dovrà pensare anche al futuro di Dzeko. Il bosniaco è un altro giocatore importantissimo per i giallorossi, e pertanto servirà prolungare il suo contratto. Negli ultimi giorni sono arrivate delle novità importanti sul suo rinnovo.

