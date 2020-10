Calciomercato Juventus, pronto il colpaccio a gennaio

La Juventus prosegue con il mercato, e lo fa pianificando eventuali colpi già nella prossima finestra, ovvero a gennaio. Le ambizioni del club crescono di anno in anno, e per conquistare i trofei voluti ci sarà il bisogno di puntellare vari reparti. Attenzione in particolare al centrocampo, dove pare ci siano delle grosse novità per quanto riguarda un obiettivo.

Ultime Juventus: Aouar può arrivare già a gennaio

Tra i vari obiettivi della Juventus c’è anche Aouar, talento del Lione e considerato una stella nascente del calcio europeo. Il giocatore francese ha raccolto molte estimatrici in questi ultimi mesi, e da Torino sono sempre arrivati tanti sondaggi per un eventuale assalto. Se prima la trattativa sembrava essere complicata, adesso pare che le cose stiano cambiando: stando a quanto riportato da Don Balon infatti, pare che la Juventus sia in pole per Aouar, tanto da poterlo avere già da gennaio. Un trasferimento del genere sarebbe senza dubbio una bomba clamorosa, anche a dispetto dell’altra pretendente: il Real Madrid.

Aouar-Juventus: dal prezzo alla concorrenza

Aouar è un vecchio pallino dei bianconeri, e stavolta lo scenario potrebbe cambiare in senso positivo per la Juventus. I bianconeri vedono spiragli importanti, e si preparano ad affrontare il Real Madrid nella corsa al giocatore. La squadra spagnola sta provando a bloccare il talento dialogando con vari intermediari, ma Paratici e staff non vogliono di certo mollare la presa. L’ostacolo più grosso continua però ad essere rappresentato da Aulas, patron del Lione: il presidente dei transalpini chiede 50 milioni di euro, non di meno. La cifra è alta, ma non potrebbe essere altrimenti per un calciatore così talentuoso.

Mercato Juventus: Aouar o Pogba?

La Juventus tiene d’occhio vari giocatori per il centrocampo, e se da un lato abbiamo Aouar, dall’altro c’è Pogba, ancora nel mirino bianconero. I due francesi sono prede difficili da raggiungere, ma il primo sembra molto più abbordabile ad oggi. Per Paul le difficoltà sono più elevate, specie dopo le recenti parole rilasciate dal tecnico del Manchester United, Solskjaer.

