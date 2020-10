Calciomercato Juventus, assalto ad Aouar: via libera da Agnelli

Calciomercato Juventus, Aouar è un obiettivo numero uno: nel 2021 può diventare bianconero

La Juventus vuole continuare il percorso di ringiovanimento della rosa attraverso il calciomercato ed è per questo che per Houssem Aouar, ci sarà un vero e proprio assalto. Il centrocampista classe ’98 del Lione è pronto ad un vero e proprio salto di qualità, divenendo un titolare inamovibile di un club così blasonato come quello bianconero.

Andrea Pirlo, se dovesse arrivare nel 2021, potrebbe utilizzarlo come perno principale del suo centrocampo a cinque, dando vita ad una formazione di giovani talenti. Un percorso che ha scelto di intraprendere la Juventus, squadra che si è dirottata verso il mercato dei giovani. Solo nell’ultima sessione di mercato, il passaggio di Kulusevski – scelto già a gennaio 2020 -, Federico Chiesa, Weston McKennie e adesso anche Houssem Aouar.

Mercato Juventus, Aouar a Torino per gennaio o a fine stagione: Paratici parte all’assalto, è in cima alla lista dei desideri dei bianconeri

Ha bisogno di trovare qualità importante a centrocampo, l’organico di Andrea Pirlo ha bisogno di completarsi. I già presenti non bastano, la Juventus ha voglia di riprendere sul calciomercato, lì dove si è tutto interrotto nello scorso 5 ottobre. Non c’è stato né modo né tempo di convincere il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, che non ne ha voluto proprio sapere di privarsi di uno dei migliori talenti dell’intero panorama calcistico. Il francese fece molto male alla Juventus nell’ultima edizione della Champions League. E, adesso, il club bianconero sembra essersi messo in testa di andare a prelevarlo. Houssem Aouar può diventare un calciatore della Juventus, lo confermano i colleghi di Tuttosport. Il CFO bianconero, Fabio Paratici, dop aver ricevuto conferma da parte di Agnelli nell’ultima Assemblea dei Soci, può viaggiare a vele spiegate verso i prossimi obiettivi della Juventus, sul calciomercato. E in cima alla lista sembra proprio esserci il francese Aouar.

Juventus, Aouar e non solo: occhio alla carta Rugani per Camavinga

Si è scambiato la maglia con Cristiano Ronaldo, suo idolo, nell’ultima amichevole contro il Portogallo. L’altro talento seguito in Ligue 1, oltre a quello di Aouar, porta il nome di Eduardo Camavinga. Il fuoriclasse è seguito sempre dalla Juve, che potrebbe giocarsi la carta Rugani per convincere il Rennes. Ma la concorrenza è troppo elevata, con il Real Madrid di Zizou Zidane pronto a piombare su di lui.