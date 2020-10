L’Inter di Antonio Conte ha assaporato la prima sconfitta stagionale, contro il Milan, nel derby della Madonnina: a San Siro è andato in scena anche il derby delle squadre con il miglior calciomercato della Serie A.

Calciomercato Inter, Conte ha deciso due cessioni

Il tecnico nerazzurro non è parso, ovviamente, felice dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e sta già pensando ai cambiamenti da effettuare sia in Champions League che nel prosieguo della Serie A. Ma cambiamenti ancora maggiori potrebbero arrivare dalla prossima sessione di mercato, in cui si cercherà di migliorare la rosa cedendo, una volta per tutte, gli esuberi e i calciatori che non fanno parte delle idee della nuova Inter che ha intenzione di costruire Conte. L’Inter trova difficoltà soprattutto nella fase difensiva e per questo cerca centrocampisti che possano dare una grossa mano ai tre (o cinque) difensori che Conte schiera in ogni gara.

Calciomercato Inter, Conte: “Dovete chiedere ad altri”

Calciomercato Inter, Brozovic va via

I primi due nomi sulla lista dei partenti sono Marcelo Brozovic e Christian Eriksen. I due calciatori non rientrano più nei piani di Conte che ha scelto di puntare su altri centrocampisti, completamente diversi dai loro, per caratteristiche. Secondo todofichajes.com, l’Inter cederà i due centrocampisti nel mercato di gennaio e le destinazioni sarebbero già state decise. Il croato andrebbe al Monaco in prestito con diritto di riscatto e ha già dato l’ok definitivo. Già nell’ultimo mercato ci sono stati contatti tra i due club e tra il tecnico Kovac e il suo connazionale, salvo poi non trovare l’accordo. Gennaio, però, potrebbe essere il mese giusto per risolvere l’affare.

Inter, un calciatore è guarito dal Coronavirus

Inter, addio ad Eriksen

Anche per Christian Eriksen l’addio sembra ormai certo. Oggi nel derby con il Milan ha giocato solo gli ultimi scampoli di gara, ricevendo l’ennesima dimostrazione del feeling mai esploso con Conte e con i colori nerazzurri. A gennaio, secondo todofichajes.com, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain stanno già prendendo informazioni per poi acquistare il danese.

Potrebbero interessarti anche

Inter-Milan, i rossoneri volano in classifica: sintesi e highlights

Napoli a valanga sull’Atalanta, Gattuso: “Peccato non essere andati a Torino”