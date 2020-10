Cagliari, c’è un nuovo caso di Coronavirus. Il comunicato del club sardo

Nuovo caso di Coronavirus nel Cagliari. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità del club sardo con un comunicato sul proprio sito.

Cagliari, nuovo caso di Covid-19. Il comunicato

Il Cagliari di Tommaso Giulini, pochi minuti fa, ha comunicato sul proprio sito ufficiale un nuovo caso di Coronavirus. Non si tratta di un calciatore ma di un membro del gruppo squadra. Questo il comunicato dei rossoblu: “Il Cagliari Calcio comunica che, nell’ultima serie di controlli effettuati quest’oggi, è stata rilevata la positività al Coronavirus da parte di un membro dello staff.

Non si tratta né di un calciatore, né di un membro dello staff tecnico di Eusebio Di Francesco né dello staff medico. Il soggetto in questione è asintomatico ed è stato messo in isolamento fiduciario come prevede il protocollo. In accordo con le autorità sanitarie abbiamo deciso di effettuare ulteriori controlli al gruppo della prima squadra nel ritiro di Torino“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cagliari, l’annuncio di Di Francesco su Nainggolan

Intanto Di Francesco in conferenza: “Vogliamo fare una grande prestazione“

Conferenza prepartita per l’allenatore dei sardi, Eusebio Di Francesco. Domani pomeriggio, alle ore 15, i suoi ragazzi affronteranno il Torino di Marco Giampaolo (alle prese con 3 casi di Coronavirus). Queste le sue dichiarazioni: “Vogliamo fare una grande prestazione, il tutto dipenderà da noi e da quello che faremo in campo. Vogliamo riprenderci ciò che abbiamo lasciato per strada in queste ultime partite. Non inizia nessun nuovo campionato, riprendiamo ciò che stiamo facendo. Dobbiamo fare tesoro degli errori che abbiamo commesso ultimamente. Dobbiamo migliorare molto sia la fase difensiva che quella offensiva. In allenamento, però, ho visto dei grossi miglioramenti da parte di tutti quanti. Poi la partita dirà chi siamo. I granata sono una squadra forte e molto compatta, ma dobbiamo guardare a noi stessi e continuare a crescere“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Cagliari: l’annuncio su Nainggolan, non è finita

La probabile formazione di domani

In porta dovrebbe giocare Cragno. Difesa a quattro con Zappa, Godin, Walukiewicz e Lykogiannis. Sulla linea mediana agiranno Marin e Rog. In attacco Simeone sarà aiutato da Sottil (ottima prestazione con la Nazionale Under 21 contro l’Irlanda siglando un gol e fornendo un assist), Joao Pedro e Nandez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cagliari, il dg Passetti e l’annuncio su Naiggolan