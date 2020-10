Ultime Inter, Bastoni è guarito dal Covid: l’annuncio social

Buone notizie, anzi ottime per l’Inter, il quale comincia a recuperare dei pezzi importanti in rosa per i prossimi impegni. Negli scorsi giorni erano stati annunciati diversi casi di positività, e tra i contagiati è spuntato anche il nome di Alessandro Bastoni. Ora il difensore è guarito dal Covid, e l’annuncio è arrivato direttamente tramite Instagram.

Ultime Inter: Bastoni è guarito, l’annuncio

Bastoni è guarito dal Covid, e la notizia ovviamente non può che far piacere all’Inter a tutti gli altri tifosi. Il difensore centrale è il primo nerazzurro a poter uscire dall’isolamento, e di fatto a tornare a disposizione di Antonio Conte. Oggi la negatività del tampone con relativo post su Instagram: “Tampone Negativooo”. Ora per il centrale arriva il momento della riabilitazione con gli altri compagni, e tornerà arruolabile per la prossima sfida di Champions, quella contro il Borussia M.

News Inter: Bastoni giocherà il derby?

L’Inter riabbraccia Bastoni, e punta di rivederlo in campo al più presto possibile. Il centrale nerazzurro però non ci sarà nel derby, quanto meno non dall’inizio: Conte non si fida della sua condizione fisica, e pertanto sarà costretto a scelte alternative. Per il momento la situazione Covid sta portando a diverse assenze, ed è per questo che nel reparto difensivo ci saranno giocatori contati: a disposizione De Vrij, D’Ambrosio e Kolarov, con Skriniar che continua ad essere positivo al Coronavirus.

Come arriva l’Inter al derby?

Si sa, il derby è sempre il derby, ed è proprio per questo che possiamo dire che abbia una storia a sè ogni volta. Quest anno però la sfida sembra avere un sapore diverso, quasi speciale: anche il Milan è partito molto forte, e il match si prospetta equilibrato su molti fronti. Le assenze dell’Inter si fanno sentire, ma nonostante questo Conte sta preparando al meglio la partita, considerata una delle più importanti dell’anno. Le ultime sedute sono state intense e curate con minuziosità, ora si attende solo il fischio d’inizio.

