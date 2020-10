Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi venerdì 16 ottobre

Stasera tutto il calcio in tv, tutte le gare di oggi

Calcio, ecco cosa vedremo stasera in TV. Qui tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica) assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Venerdì 16 ottobre

21.00 Brescia-Lecce (Serie B) – DAZN e RAI SPORT

21.00 Nimes-PSG (Ligue 1) – DAZN

Sportitalia

07:00 – Sportitalia mercato

08:00 – Si Live 24

09:00 – Magazine Gearing Up

09:30 – Si Live 24

10:00 – Mondiale Rallycross

11:00 – Si Live 24 (diretta)

11:30 – Si Live 24

12:00 – Sportitaliamercato

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Si Live 24

14:00 – Blab Live (diretta)

14:30 – Primavera – Studio pre partita (diretta)

15:00 – Campionato Primavera – Ascoli vs Juventus (diretta)

17:00 – Si Live 24 (diretta)

17:30 – NASCAR X Finity Drive

18:15 – Si Live 24 (diretta)

18:30 – TipStop (diretta)

19:30 – Speedway of Nations Finals (diretta)

20:30 – Rally Dreamer

21:00 – Aci Sport Magazine

22:00 – Calcio Tonight (diretta)

23:00 – Aspettando il Weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Aspettando il Weekend

01:30 – Campionato Primavera – Ascoli vs Juventus

03:30 – Si Live 24

Raisport

06:00 – Perle di Sport: Sci: Sestrière 1997, l’ultimo mondiale di Tomba

06:30 – TG Sport

08:00 – Perle di Sport: Calcio: Scudetto Fiorentina 1969

08:20 – Reparto Corse

09:10 – Radiocorsa

09:40 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 – Giro Notte: 12a tappa: Cesenatico > Cesenatico

10:50 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 – Villaggio di partenza: 13a tappa: Cervia > Monselice

11:50 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 – Anteprima Giro: 13a tappa: Cervia > Monselice

14:00 – Pallavolo Masch.- Camp. SuperLega Credem Banca 2020/21 Serie A: Perugia – Cisterna di Latina

15:45 – Perle di Sport: Calcio – Golflash 1 ottobre 1978

16:10 – Memory doc: Sportsera 4 giugno 1983

16:20 – Memory doc :Eurogol 17 marzo 1983

17:00 – Memory doc: Golflash 1 dicembre 1985

17:05 – Memory doc :Eurogol 25 ottobre 1979

17:45 – Memory doc Eurogol 26 novembre 1981

18:00 – Ciclocross: Giro d’Italia 2020 – 2a tappa

18:30 – TG Sport

18:50 – Gli Imperdibili

18:55 – Ciclismo: Mountain Bike: C.to italiano Marathon – *Capoliveri Legend Cup*

19:40 – Memory doc: Sportsera 25/5/78

20:00 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 -TGiro: 13a tappa: Cervia > Monselice

20:35 – Perle di Sport: Calcio – Il magico Verona 1985

20:55 – Calcio: Campionato Italiano 2020/2021 – Serie B 3a giornata: Brescia – Lecce

23:00 – Memory: Pietro Paolo Virdis

00:00 – TG Sport

00:15 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 – Giro Notte: 13a tappa: Cervia > Monselice

01:25 – Pallavolo Masch.- Camp. SuperLega Credem Banca 2020/21 Serie A: Perugia – Cisterna di Latina

03:05 – Memory: Franco Balmanion

04:10 – Memory: Kristian Ghedina

05:20 – Perle di Sport: Calcio: Inter-Milan 1979