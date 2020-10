Sampdoria, altri 3 casi di positività al Coronavirus. L’annuncio del club

Poco fa la Sampdoria, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che sono stati registrati 3 casi di positività al Coronavirus. Nessuno che riguarda la prima squadra (un calciatore della Primavera e due membri dello staff tecnico della stessa).

Sampdoria, 3 nuovi casi di Covid-19

Pochi minuti fa il club blucerchiato ha comunicato, tramite una nota ufficiale, che in seguito ai tamponi effettuati nella giornata di ieri sono stati riscontrati altri 3 casi di Coronavirus. Nessuno che riguarda i giocatori allenati da Claudio Ranieri. Questo il comunicato della società: “L’U.C. Sampdoria comunica che l’ultima serie di tamponi ai quali è stato sottoposto il ‘Gruppo Squadra’ ha evidenziato che ci sono 3 positività asintomatiche al Covid-19. Si tratta di un calciatore della Primavera e due membri dello staff tecnico. Sono stati messi subito in isolamento fiduciario (come da protocollo) e ci rimarranno per dieci giorni. Nelle prossime ore, prima del match casalingo di domani contro la Lazio, verranno effettuate tutte le altre procedure come chiede lo stesso protocollo”. Inoltre è stata annullata la conferenza prepartita del tecnico romano e sono state sospese tutte le attività di comunicazione.

Nella passata stagione avevano contratto il virus otto calciatori

Prima della fine del campionato dello scorso anno, quando non si sapeva ancora se si sarebbe ritornato a giocare, alcuni doriani avevano già fatto i conti con il virus. Fortunatamente ne sono usciti vincitori. Si tratta di Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Antonino La Gumina e Fabio Depaoli. L’ultimo arrivato, Keità Baldè, proprio durante le visite mediche e prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra era stato contagiato.

Ranieri sta pensando alla formazione da schierare domani

Domani sera, alle ore 20:45, la Sampdoria affronterà in casa la Lazio. Ritorna la Serie A dopo due settimane di stop per le Nazionali. L’allenatore Claudio Ranieri sta decidendo il suo 11 da schierare contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. In difesa torna Colley che affiancherà uno tra Yoshida e Tonelli. Possibile esordio nel campionato italiano dell’ex Leicester, Adrien Silva. In attacco Quagliarella dovrebbe essere aiutato da Ramirez che è favorito su Verre.

