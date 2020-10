Roma, infortunio Smalling: salta il Benevento, i tempi di recupero

La Roma scenderà in campo nel match valido per il posticipo serale della quarta giornata di Serie A contro il Benevento. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 con la neopromossa allenata da Pippo Inzaghi. Intanto, la società lavora per accontentare il proprio allenatore, che non è sembrato particolarmente convinto del mercato chiuso negli ultimi giorni e si aspetta qualche rinforzo in più nel mercato di gennaio.

Calciomercato Roma, si lavora già per gennaio

Tanti obiettivi messi nel mirino della Roma per il prossimo anno. Il club giallorosso guarda sempre con attenzione alla Premier League, dove sono arrivati ultimamente Henrik Mkhitaryan e Chris Smalling da Arsenal e Manchester United. E’ proprio dall’Arsenal che potrebbe arrivare un nuovo rinforzo, si tratta di Sead Kolasinac, esterno di spinta perfetto per il 3-4-2-1 di Fonseca. A Londra non è considerato un giocatore fondamentale e per questo il suo approdo in Italia nella prossima sessione di mercato potrebbe risultare più facile del previsto. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 con i Gunners. Dall’infermeria, intanto, non arrivano buone notizie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, svelato il futuro di Dzeko

Roma, infortunio Smalling

Mentre la Roma si concentra sul mercato e sulla questione legata ai rinnovi di contratto, arrivano notizie poco positive in casa giallorossa. Una vera e propria tegola per Paulo Fonseca che perde per infortunio l’ultimo arrivato Chris Smalling. Il calciatore inglese ha fatto ritorno alla capitale negli ultimi minuti di calciomercato e il suo esordio stagionale con la maglia della Roma dovrà essere rimandato ancora. Distorsione al ginocchio in allenamento per il calciatore che salterà la sfida di domenica sera contro il Benevento.

(www.gettyimages.it)LEGGI ANCHE >>> Covid 19 Roma, nuovo calciatore risultato positivo

Roma, Smalling: i tempo di recupero

Si tratta di una lieve distorsione, dunque le condizioni di Smalling saranno valutate giorno dopo giorno. Possibile che salti anche la prima d’Europa League contro il Young Boys. L’intenzione è quella di recuperarlo per la sfida di Serie A di lunedì 26 ottobre contro il Milan.

LEGGI ANCHE >>> Roma, incontro Friedkin-Zaniolo per il rinnovo di contratto