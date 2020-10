Si avvicina sempre di più il giorno di Inter-Milan. Domani, allo stadio San Siro, alle ore 18:00, scenderanno in campo le due squadre milanesi per dare via al Derby. Una partita che sarà diversa dalle altre giocate in tutti questi anni. Infatti, non ci saranno i tifosi a riempire lo stadio, solo una piccolissima parte. Inoltre, ci sono tante assenze importanti tra le squadre a causa del Covid 19, qualcuna in più nell’Inter di Conte.

Inter-Milan, tante assenze per Conte

Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young. Sono questi sei i calciatori assenti nell’Inter a causa del Coronavirus, ma non finisce qui. Perché l’Inter dovrà fare a meno anche dell’infortunato Vecino e dello squalificato Sensi. Infine, out anche Alexis Sanchez, tornato dagli impegni con la nazionale cilena nelle ultime ore e che ha lamentato un fastidio muscolare.

Inter, nuovo ciclo di tamponi

In queste ore sarà effettuato un nuovo ciclo di tamponi per le squadre che dovranno scendere in campo domani. Conte spera di non riscontrare nuovi positivi al Covid 19 per non restringere ancora di più le scelte dei calciatori da mandare in campo. Sanchez farà una visita di controllo per capire l’entità dell’infortunio, mentre gli altri giocatori sono in attesa di capire se scenderanno o no in campo. Uno di questo è Christian Eriksen, il calciatore che tra tutti gli acquisti degli ultimi anni ha avuto meno impatto all’Inter. Dal ritiro della Nazionale danese, intanto, Eriksen ha avuto da ridere sulle scelte di Conte. Al suo posto nel ruolo di trequartista, salvo sorprese, dovrebbe scendere in campo Arturo Vidal.

Milan, le assenze per Pioli

Anche nel Milan di Pioli ci sono alcune assenze. Recuperato Zlatan Ibrahimovic, ma non Ante Rebic. Il calciatore lamenta ancora dolore al gomito infortunato nella gara con il Crotone. Anche Gabbia, Musacchio, Duarte e Conti non saranno a disposizione del tecico rossonero per il Derby di Milano.

