Consigli Fantacalcio quarta giornata: chi schierare, chi evitare e le scommesse (FOCUS CM24)

Consigli Fantacalcio per la quarta giornata di campionato: ecco chi schierare e chi evitare, partita per partita

Si ritorna in campo per la quarta giornata ed è tempo di schierare la formazione del Fantacalcio. Mancano poco meno di 24 ore alla prima giornata, che vedrà contrapposte Napoli e Atalanta in quello che è il big match che anticipa poi il derby di San Siro, che si giocherà alle 18.

E’ tempo di mettere da parte le polemiche legate all’ultima domenica di Serie A e ritornare a pensare al calcio giocato, con lo spettacolo che le squadre possono regalare in campo. Il Fantacalcio torna protagonista in questo week-end e, quelli che seguono, sono i nostri consigli validi per la quarta giornata di Serie A.

Consigli Fantacalcio 4a giornata, partita per partita

Sabato 17/10 (ore 15.00) Napoli-Atalanta

Da schierare: Osimhen. Il nigeriano va a caccia del primo gol in Serie A

Da evitare: Ospina o Meret. L’Atalanta segna e fa paura alle difese, motivo per cui si rischia il malus tra i pali, a prescindere da chi verrà schierato da Gattuso.

Scommessa: Pasalic. Il croato può far male al Napoli che, sugli inserimenti tra gli schemi di Gasperini, può far male agli azzurri.

Sabato 17/10 (ore 18.00) Inter-Milan

Da schierare: Ibrahimovic, perché l’ex sa come si fanno male i nerazzurri. Con qualche lacuna difensiva, lo svedese potrà approfittarne, tornando subito decisivo per i nerazzurri.

Da evitare: Theo Hernandez. E’ un azzardo, lo sappiamo, ma se avete di meglio in squadra, evitate il treno rossonero per questa giornata. Chiaro, che resta un top difensore che sa come portare i bonus, ma Hakimi può essere un cliente scomodo.

Scommessa: Brahim Diaz. E’ la chance, che vuole sfruttare, per convincere Pioli.

Sabato 17/10 (ore 18.00) Sampdoria-Lazio

Da schierare: Candreva, è l’ex e vuole fare bene. Per questa giornata tocca metterlo, può portare bonus.

Da evitare: Strakosha. La Samp ha dimostrato di poter mettere in difficoltà gli avversari e, considerando le carenze in squadra della Lazio, vi consigliamo di evitare il rischio malus. Andate su altro se avete di meglio.

Scommessa: Muriqi. E’ la prima occasione e, considerando l’assenza pesante di Ciro Immobile, vorrà mettersi in mostra. Provateci.

Sabato 17/10 (ore 20.45) Crotone-Juventus

Da schierare: Morata. Senza ‘se’ e senza ‘ma’, sarà il principale artefice del reparto offensivo della Juve, considerando l’assenza di CR7

Da evitare: In toto, ci sentiamo di dire che il Crotone rischia di non impensierire la Juve. Evitate calciatori degli squali.

Scommessa: Simy, tra tutti, potrebbe essere la sorpresa. Puntateci solo se siete amanti del rischio e se non avete di meglio in rosa.

Domenica 18/10 (ore 12.30) Bologna-Sassuolo

Da schierare: Orsolini da una parte, Caputo dall’altra. Sì, da schierare entrambi per chi li ha in squadra. Il primo dei due va a caccia di un riscatto, può essere il suo momento

Da evitare: Danilo. Il difensore dei felsinei potrebbe rischiare di soffrire Ciccio Caputo e gli scatenati ragazzi di De Zerbi. Evitatelo.

Scommessa: Djuricic. Solo se non c’è di meglio, ma listato a centrocampo può essere un lusso. Rischiatelo.

Domenica 18/10 (ore 15.00) Spezia-Fiorentina

Da schierare: Callejon, pronti e via: subito dentro. Frank Ribery senza neanche pensarci più di due volte, fantacalcisticamente potrebbero diventare devastanti in coppia.

Da evitare: Sala. L’ex Samp può soffrire Ribery, evitatelo e schierate qualcosa di meglio. Discorso analogo per l’altro versante, risparmiate Dell’Orco, perché ci sono Ribery e Callejon a mettere in difficoltà gli avversari.

Scommessa: Milenkovic. Di testa, è pericolosissimo. E lo Spezia qualche lacuna su palla inattiva ce l’ha. Credeteci.

Domenica 18/10 (ore 15.00) Torino-Cagliari

Da schierare: Belotti sicuramente da una parte, dall’altra vi diciamo Joao Pedro. Anche Sirigu, può riscattarsi domenica.

Da evitare: Izzo. Non è nel suo miglior periodo, ancora non è riuscito a incidere e rischia qualche svarione.

Scommessa: Ounas. L’ex Napoli è pronto a far innamorare i suoi fantallenatori. Se l’avete preso all’asta, provateci. Rischiate, se non avete maggiori certezze in rosa per questa quarta giornata di Fantacalcio.

Domenica 18/10 (ore 18.00) Udinese-Parma

Da schierare: Lasagna. E’ il suo momento, può trovare il primo gol in questa stagione.

Da evitare: Sepe e la difesa del Parma. I crociati fanno i conti con l’emergenza Covid-19, rischiano di crollare.

Scommessa: Gervinho. Non ha ancora trovato una delle sue fiammate. Può farlo adesso scalfendo la difesa del club friulano.

Domenica 18/10 (ore 20.45) Roma-Benevento

Da schierare: Dzeko sì, inutile a dirsi. Deve riprendersi Roma e potrà farlo proprio in quest’occasione. Diciamo assolutamente sì anche a Pedro, a caccia di continuità dopo il gol alla Dacia Arena.

Da evitare: Glik, clienti scomodi in avanti. Rischia la stangata sul voto.

Scommessa: Spinazzola, in chiave bonus. Potrebbe portarne nel match contro i campani.

Lunedì 19/10 (ore 20.45) Verona-Genoa

Da schierare: Silvestri. In casa, contro la complessa situazione di casa Genoa. Può portare il clean sheet con annesso +1.

Da evitare: Perin, per un discorso opposto a quello appena fatto sul portiere dell’Hellas. Dopo l’emergenza Covid-19, in casa Genoa, è tutto un’incognita.

Scommessa: Kalinic, anche da subentrato. Può entrare e segnare il gol all’esordio.

Di: Simone Davino.