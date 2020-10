Calciomercato Roma: svelato il futuro di Dzeko

La Roma lavora per il futuro di Edin Dzeko. La società capitolina, come riportato da CDS, si starebbe muovendo per il bosniaco.

Calciomercato Roma: Dzeko vicino al rinnovo

I due nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, continuano a lavorare per cambiare volto alla società capitolina.

Prima il campo, poi la dirigenza. Secondo le ultime dopo la delusione per il mancato trasferimento alla Juventus, Edin Dzeko avrebbe detto di “sì” alla Roma per allungare il suo contratto.

Roma: il nuovo stipendio di Dzeko

Il suo agente sarebbe in contatto con Fienga per discutere il prolungamento con spalmatura dello stipendio da 7,5 milioni netti per due anni.

La stessa cifra, si legge, dovrebbe essere pagata dalla Roma in tre stagioni. Per Dzeko, dunque, la nuova scadenza dovrebbe essere nel 2023 e a questa verranno aggiunti vari bonus.

Roma: si cercano due dirigenti

Sul fronte dirigenziale i nuovi proprietari cercano due figure per tornare grandi. La prima quella del direttore sportivo e poi si cerca anche una figura collante tra società e squadra.

Per questo tipo di ruolo di parla di Umberto Gandini, già Ceo della Roma, e Zvonimir Boban.

Per quanto riguarda il ruolo di ds, dopo aver incontrato Rangnick qualche settimana fa ora la società deve decidere. Il summit era stato più che positivo ma c’è un’altra idea che sta prendendo quota a Trigoria e porterebbe al ritorno a Roma di Rudi Völler . Il tedesco, attuale direttore esecutivo del Leverkusen, potrebbe essere il consigliere della famiglia Friedkin. Per questo non sarebbe così una coincidenza il passaggio di Schick al Bayer né la candidatura forte di Boldt come ds, visto che i due tedeschi avevano lavorato già insieme.

Di sicuro i nuovi dirigenti dovranno risolvere diverse grane: Pellegrini, Zaniolo, Calafiori, per il quale i colloqui sono già in fase avanzata, e di Edin Dzeko. Anche i centrocampisti ed il giovane terzino sinistro hanno il contratto in bilico. Pellegrini e Zaniolo pensano di aver un’adeguamento mentre il difensore, assistito da Raiola, potrebbe andar via già prima del debutto.