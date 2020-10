Calciomercato Milan: Calhanoglu via a zero, ecco cosa c’è sotto

Il MIlan rischia di perdere anche Calhanoglu a zero oltre a Gigio Donnarimma a fine anno.

Calciomercato Milan: Calhanoglu via a zero, c’è la Juve?

Calhanoglu potrebbe andare via a zero a fine anno. I suoi progressi in campo, infatti, hanno reso più complicate le trattative per il suo rinnovo di contratto. Il turco e il suo agente, Gordon Stipic, vorrebbero un contratto molto importante da parte del Milan.

Procuratore e centrocampista, infatti, sono forti anche degli interessi di club italiani e della Bundesliga.

Questi sarebbero pronti a fare offerte importanti per il fantasista qualora si liberasse a zero. Occhio anche alla Juventus.

Mercato Milan 2021: Calhanoglu alla Juve?

Come riportato da Tuttosport, sul centrocampista ci sono diverse squadra. Non solo in Germania, dove Hakan ha già giocato, ma anche in Italia. Calhanoglu andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e senza un nuovo contratto, potrebbe salutare il Milan senza lasciare nemmeno un euro in cassa. Con Pioli il rendimento del calciatore è cresciuto a di dismisura e ora il Milan rischia di perderlo più che Donnarumma. Per rinnovare, infatti, il calciatore vorrebbe non solo un contratto top ma anche la qualificazione in Champions League.

Calciomercato Juventus: Calhanoglu ha impressionato

Nel corso di quest’ultimo anno, soprattutto dopo il lockdown, Hakan ha avuto un livello superiore rispetto alle prestazioni che aveva messo in mostra nelle stagioni addietro.

Favorito da Pioli che lo ha rimesso nella sua posizione preferita, ovvero quella di trequartista dietro alla prima punta, Calhanoglu con Ibra si è preso il Milan sulle spalle.

Il turco è diventato l’anello di congiunzione tra la parte bassa e quella alta della squadra e la spalla di Ibrahimovic. E con lo svedese, il rapporto tecnico e umano, è cresciuto nel tempo tanto che ora i due si stimano e si cercano, sia con il pallone sia con lo sguardo. Hakan ha tratto grande giovamento dall’arrivo dell’attaccante che lo ha spronato e continua a servirlo.

Inoltre, grazie alle sue giocate sono andati in gol Brahim Diaz, Kessie e anche gli altri rossoneri. Tutti uomini che, come il turco, vogliono ricoprire ruoli di prestigio nel futuro del club rossonero e che storcerebbero il naso all’addio di Hakan a zero.