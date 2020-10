Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio su Pogba

Un mercato sempre molto attivo quello di Serie A, che vede diverse squadre impegnarsi per portare avanti molte operazioni. Acquisti e cessioni per le big italiane, e una Juventus che è senza dubbio destinata ad essere ancora una volta la regina. Molti obiettivi, un sogno ancora molto vivido: Paul Pogba. Il francese non smette mai di piacere, e riportarlo a Torino sarebbe sicuramente un colpo straordinario.

Ultime Juventus: Solskjaer parla del futuro di Pogba

Pogba è ancora nel mirino della Juventus, e ci resterà per tempo indefinito. Il francese milita nel Manchester United, e per quanto i bianconeri abbiano più volte cercato di riportarlo in Italia, l’operazione si è sempre rivelata molto complessa. Il prezzo continua ad essere altissimo, e la concorrenza fa ancora molta paura; intanto sull’argomento ha voluto dire la sua il tecnico dei Red Devils, Solskjaer. Queste le sue parole riportate da cm.it:

“Pogba è un giocatore dello United, è concentrato a fare del suo meglio qui e resterà con noi per altri due anni. Ci aspettiamo il meglio da lui, e sono sicuro che farà bene per noi”

Juventus-Pogba: tutto sfumato?

Il futuro di Pogba è ancora molto incerto, e se da una parte ci sono le parole di Solskjaer, dall’altra parte ci sono le pretendenti. La Juventus vorrebbe in tutti i modi cercare di preparare e apparecchiare il ritorno in Serie A, mentre in Spagna continua a muoversi il Real Madrid. Il club spagnolo è in pole per il francese, e negli ultimi giorni si è parlato addirittura di un pre-accordo. Che possa essere sfumata la pista per la Juventus? Per il momento ancora no, ma una cosa è certa: lo United continua ad essere un grosso ostacolo.

Mercato Juventus: e se arriva Pogba..

La Juventus non molla la presa per Pogba, e studia un eventuale assalto quando ce ne sarà l’occasione. Ma se il francese dovesse arrivare? E’ possibile che un big possa salutare, e ad oggi il nome più papabile resta quello di Paulo Dybala. L’argentino ha tante estimatrice, non è escluso un suo addio ad effetto domino.

