Calciomercato Juventus, occasione a parametro zero dal Real Madrid

Il calciomercato non si ferma mai, soprattutto in Serie A. La maggior parte delle squadre italiane sta infatti cercando di pianificare qualche importante colpo in vista di gennaio, magari sfruttando delle occasioni low cost. Ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a rinforzare più reparti, e puntare forte sui campioni attualmente sul mercato. Occhio soprattutto a centrocampo, dove non c’è solo Pogba tra i pallini.

Ultime Juventus: Modric, rinnovo difficile con il Real, può arrivare

Tanti nomi altisonanti, altrettante occasioni sul mercato. La Juventus è attenta a cosa possono riservare le prossime sessione, magari anche a parametro zero. Tra i giocatori che potrebbero andare in scadenza ci sarebbe anche Luka Modric, centrocampista del Real Madrid. Il croato potrebbe essere giunto al capolinea della sua avventura in Blancos, e ad oggi il rinnovo di contratto sembra essere davvero molto lontano. Rapporto ormai inclinato anche con Florentino Perez, poco propenso ad accontentarlo sulle richieste di contratto: Modric vorrebbe due anni, mentre il patron non andrebbe oltre al prolungamento annuale. Fatto sta che può diventare un’occasione più che ghiotta, così come riportato da cm.it.

Mercato Juventus: concorrenza italiana per Modric

Modric a parametro zero sarebbe un qualcosa di clamoroso in termini di mercato, specie per la Juventus, intenzionata a puntellare il reparto dopo aver perso parecchio smalto rispetto agli anni passati. Ma attenzione ad un’altra pretendente italiana: il Milan. Il club rossonero si era già interessato qualche mese fa, ma i problemi di alto ingaggio del giocatore avevano raffreddato la pista. Ora potrebbe esserci il nuovo assalto? Non è da escludere, con un eventuale duello che sarebbe esplosivo su tutti i fronti.

Modric: quanto costa il suo ingaggio?

La Juventus, e pure il Milan, pensa al colpaccio Modric, e comincia a ragionare concretamente su come affrontare un eventuale assalto. Intanto si parla anche di cifre, con il croato che attualmente percepisce 10,5 milioni di euro all’anno, ingaggio molto alto che metterebbe in difficoltà quasi qualsiasi squadra. In Italia potrebbe chiederne almeno 6.

