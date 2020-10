Calciomercato Inter: ecco l’offerta per l’esterno

L’Inter continua a dare la caccia ad un esterno di sinistra. Secondo le ultime di mercato i nerazzurri non avrebbero mollato la pista che porta al Chelsea.

Calciomercato Inter: ecco l’offerta per Emerson Palmieri

Come riportato da cm.com, il club nerazzurro ed Emerson Palmieri avrebber0 già un accordo. Nonostante l’interesse della Juventus, il laterale mancino del Chelsea, in rotta coi Blues sarebbe vicinissimo al trasferimento in nerazzurro.

Quando? A questo punto la prossima data utile potrebbe essere quella dell’apertura del mercato di gennaio. In Spagna sono oramai certi, l’Inter avrebbe già convinto il calciatore e ora starebbe trattando con il Chelsea.

Inter, ecco il prezzo di Emerson Palmieri

Per arrivare al mancino della Nazionale, l’ad nerazzurro Marotta sarebbe pronto a offrire ai londinesi un prestito con riscatto fissato a 10 milioni. Una cifra molto lontana dalla richiesta degli inglesi in estate.

Il terzino sinistro, titolare della Nazionale di Mancini, è chiuso al Chelsea da altri due calciatori di valore ed è diventato la terza scelta. Anche l’italo-brasiliano ha però voglia di giocare in vista di Euro 2021.

Mercato Inter: Moses trova squadra

E’ stato uno dei protagonisti dell’Inter nel post lockdown ma alla fine non è rimasto a Milano. Victor Moses, a proposito di terzini e di Chelsea, era arrivato a Milano a gennaio, fortemente voluto da Antonio Conte. Il tecnico leccese chiesto anche la sua conferma nell’ultimo giorno di mercato, visto che per l’ex Juve Moses sarebbe stata una buona alternativa ad Hakimi sulla fascia destra.

L’esterno nigeriano, tuttavia, non è arrivato ed in queste ora ha firmato con lo Spartak Mosca, che da poche ore ne ha ufficializzato l’acquisto. Il laterale classe ’90 arriva dal Chelsea in prestito.