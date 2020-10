Atalanta, Ilicic rompe il silenzio: “Sono tornato!”

Atalanta, Ilicic riappare sui social e lancia un chiaro messaggio: “Eccomi, sono tornato!”

E’ stato lontano dal terreno di gioco per molto tempo. La situazione all’Atalanta di Josip Ilicic ha commosso tutti, con il calciatore che ha faticato in questo periodo, per una situazione sgradevole legata alla sua condizione mentale. Il club bergamasco è stato accanto al giocatore, in attesa di ritrovare le sue magie in campo. Gli ultimi lampi vissuti in quella meravigliosa impresa di Valencia, poi il black-out totale per lui. Si è riaccesa la luce, Josip Ilicic è tornato e lo ha annunciato l’Atalanta, che lo ha inserito nuovamente nella lista dei convocati.

Napoli-Atalanta lo avrà tra i protagonisti del match, in quella che sarà la bellissima sfida del San Paolo, per qualche minuto di gioco se non per diverso tempo che gli potrebbe concedere Gian Piero Gasperini.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, le parole di Gian Piero Gasperini su Josip Ilicic

Ilicic torna per Napoli-Atalanta: il saluto del “rivale” amico, Andrea Petagna

Arriverà a Napoli l’Atalanta e, nell’organico ci saranno anche Miranchuck e Josip Ilicic. Lo sloveno è il nome che ha fatto letteralmente impazzire la tifoseria degli orobici, pronti a vedere in campo ancora le magie del numero 72 che ha regalato sogni europei, nelle notti magiche della scorsa annata. Il campione sloveno è pronto a tornare in campo e ad aspettarlo sul terreno da gioco, ci sarà il suo vecchio amico, ora al Napoli. E’ Andrea Petagna a salutarlo sui social: “Finalmente domani ti abbraccio”. Un rapporto mai interrotto tra i due e domani saranno uno di fronte all’altro. Josip Ilicic torna e sarà pronto a far riassaggiare le sue qualità, agli amanti di questo sport.

Napoli-Atalanta, Ilicic in campo? Le possibilità di rivedere lo sloveno sono concrete

E dopo la convocazione, confermata dal sito dell’Atalanta, che andrà a giocare in trasferta a Napoli, vengono fuori nuovi rumors sull’impiego di Josip Ilicic al San Paolo. Sì, perché ora la possibilità è concreta. Alle spalle del grande ex, Duvan Zapata, potrebbero vedersi titolari Gomez e Malinovskyi. Con i cinque cambi a disposizione per Gasperini però, potrebbero incidere sul possibile minutaggio concesso ad Ilicic. Oltre alla possibilità di vedere all’opera Miranchuck, c’è anche Ilicic tra le idee. E il suo talento potrebbe rivedersi in campo per qualche minuto.